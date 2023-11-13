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إيلي كوهين: الضغط الدولي يزداد علينا لإنهاء الحرب

13 نوفمبر 2023 . الساعة 22:40 بتوقيت القدس
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وزير خارجية الاحتلال إيلي كوهين

كشف وزير خارجية الاحتلال، إيلي كوهين، النقاب عن أن الضغط الدولي يزداد على (إسرائيل) لإنهاء الحرب في قطاع غزة "بسبب الوضع الإنساني هناك".

وقال كوهين في تصريحات صحفية اليوم الإثنين، إن أمام تل أبيب أسبوعين إلى 3 أسابيع لحسم الحرب قبل أن يصبح الضغط مؤثرا

ولم يذكر كوهين ما الذي سيترتب عليهم فعله في حال زيادة الضغط الدولي لوقف إطلاق النار في قطاع غزة، لكنه صرح بأن قضية المحتجزين الإسرائيليين لدى حركة "حماس" تعد أداة أساسية تمنح تل أبيب الشرعية لمواصلة الحرب

وأوضح كوهين أن "العالم يقبل ألا تتوقف إسرائيل عن القتال حتى يتم إطلاق سراح جميع المحتجزين".

يشار إلى أن التأييد الدولي لـ(إسرائيل) أخذ بالتراجع مع تزايد الأزمة الإنسانية في قطاع غزة واستشهاد ما يزيد عن 11 ألف مدني فلسطيني معظمهم من الأطفال والنساء نتيجة العدوان المستمر.

وفي الولايات المتحدة الداعم الأكبر للاحتلال، شهد الكونغرس تحركا ضد الحرب في غزة مع تنامي الضغط الشعبي الأميركي الرافض لتأييد واشنطن المطلق لتل أبيب.

وفي رسالة وجهها 26 عضوا ديمقراطيا بمجلس الشيوخ للرئيس الأميركي جو بايدن، شددوا على ضرورة أن تلتزم إسرائيل بقواعد الحرب بما في ذلك حماية المدنيين.

وتعالت في كيان الاحتلال الأصوات التي تدعو لوقف النار وإبرام صفقة تبادل شاملة للأسرى، محذرة من إعادة احتلال القطاع المحاصر.

المصدر / فلسطين أون لاين 
#غزة #صفقة القرن كوهين #الحرب على غزة والانتخابات الإسرائيلية

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