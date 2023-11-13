حماس ترحب بقرار إقالة وزيرة الداخلية البريطانية

اعتبرت حركة المقاومة الإسلامية حماس، إن قرار رئيس الحكومة البريطانية ريشي سوناك، إقالة وزيرة الداخلية سويلا برافرمان، اليوم الاثنين، بأنه "انتصار للفعل الشعبي العارم في بريطانيا، وندعو شعوب العالم الحرة لتصعيد حراكها حتى وقف حرب الإبادة على قطاع غزة".

وقال حماس في بيان صحفي إن إقالة وزيرة الداخلية البريطانية، سويلا برافرمان، "المناهِضة للفعل الشعبي البريطاني المناصر للحق الفلسطيني، والتي وصفت المتظاهرين لأجل فلسطين بالغوغاء؛ هو انتصار للحراك الشعبي العارم في بريطانيا، والمناصر للرواية والمظلومية الفلسطينية، المناهض لجرائم الاحتلال الإسرائيلي في غزة".

ودعا البيان "شعوب العالم الحرّة في العواصم الغربية، إلى الاستمرار في هبّتها المناصرة لشعبنا الفلسطيني في قطاع غزة، وتصعيدها، والضغط على الحكومات وصنّاع القرار، للالتزام بما يمليه القانون الدولي والإنساني، والعمل لوقف المجزرة التي يرتكبها جيش الاحتلال الفاشي ضد المدنيين والأبرياء في قطاع غزة".

وتتصاعد التظاهرات في بريطانيا إلى حد بعيد وغير مسبوق للتنديد بجرائم الإبادة الجماعية التي يمارسها الاحتلال الإسرائيلي في قطاع غزة، وشهدت شوارع العاصمة لندن السبت الماضي، إحدى أكبر التظاهرات في تاريخ البلاد، وهي التظاهرة الخامسة التي تُنَظَّم هناك منذ اندلاع العدوان الإسرائيلي على غزة.

المصدر / فلسطين أون لاين