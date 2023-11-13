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استشهاد 31 فلسطينيا في غارات إسرائيلية على منازل بمخيم جباليا

13 نوفمبر 2023 . الساعة 22:30 بتوقيت القدس
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استشهاد 31 فلسطينيا في غارات إسرائيلية على منازل بمخيم جباليا

استشهد مساء اليوم الاثنين، 31 فلسطينيا وأصيب عشرة آخرون بجروح جراء قصف إسرائيلي استهدف عدة منازل في مخيم جباليا للاجئين الفلسطينيين شمال قطاع غزة.

وقال الدفاع المدني الفلسطيني في غزة في بيان صحف إن "طيران الاحتلال الإسرائيلي استهدف مربعا سكنيا في منطقة بلوك1 قرب نادي خدمات مخيم جباليا للاجئين، مما أدى إلى تدمير 12 منزلا بشكل كلي واستشهاد 31 شخصا وإصابة عشرة على الأقل بجروح".

ويواصل طيران الاحتلال هجماته العدوانية على مناطق مختلفة في قطاع غزة.

وأعلن المكتب الإعلامي الحكومي في غزة اليوم ارتفاع حصيلة الشهداء الفلسطينيين إلى 11240 شخصا، فيما أصيب أكثر من 28 ألف آخرين بجراح مختلفة.

 

المصدر / فلسطين أون لاين 
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