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"القسام" تنشر فيديو لأسيرة مجندة قتلت بقصف "إسرائيلي" على غزة

13 نوفمبر 2023 . الساعة 22:27 بتوقيت القدس
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"القسام" تنشر فيديو لأسيرة مجندة قتلت بقصف "إسرائيلي" على غزة

نشرت كتائب القسام الجناح العسكري لحركة حماس، رسالة مصورة للأسيرة المجندة فاؤول أزاي مارك أسياني (19 عاماً)، والتي قُتلت إثر قصف طائرات الاحتلال الإسرائيلي مناطق متفرقة من قطاع غزة، الخميس الماضي.

وأظهر مقطع الفيديو دعوة المجندة إلى "عدم قصف القطاع حيث أنها وعدد من الأسرى لدى المقاومة يتعرضون لهذا القصف".

كما أظهر المقطع صور المجندة بعد أن قُتلت بغارات جيش الاحتلال التي يشنها على مناطق متفرقة من القطاع منذ الـ7 من تشرين الأول /أكتوبر الماضي.

وكانت "لقسام قد أعلنت يوم الخميس الماضي، مقتل الأسيرة المجندة أسياني، وتعهدت بنشر مادة توثّق صحة هذا الإعلان، وهو ما فعلته اليوم الإثنين.

المصدر / فلسطين أون لاين 
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