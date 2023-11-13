استشهاد 27 مريضا في مجمع الشفاء الطبي في غزة

أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية في غزة اليوم الاثنين عن استشهاد 27 مريضا بمجمع الشفاء الطبي في غزة بسبب توقف أجهزة الأكسجين عن العمل لنفاد الوقود.

وأفادت الوزارة في بيان صحفي أن من بين الوفيات 7 أطفال حديثي الولادة.

وقال مسئولون طبيون إنهم يواجهون صعوبة بإخلاء المرضى والجرحى من مجمع الشفاء بسبب حصاره من جيش الاحتلال الإسرائيلي واستهدافه بشكل متكرر.

وبحسب هؤلاء يوجد في مجمع الشفاء حاليا أكثر من 60 مريضا في العناية المركزة، وأكثر من 40 رضيعا في قسم الخدج والحضانة، وأكثر من 500 مريض في أقسام غسيل الكلى.

وفي وقت سابق، أعلن الناطق باسم الوزارة أشرف القدرة عن خروج مستشفيات مدينة غزة وشمالها عن الخدمة جراء العدوان الإسرائيلي البربري ونفاد الوقود اللازم لتشغيل المولدات الكهربائية.

وصرح القدرة للصحفيين في غزة بأن كل مستشفيات شمال غزة خارج الخدمة باستثناء المستشفى الأهلي (المعمداني) وخدماته محدودة.

وأفاد القدرة بنفاد الوقود من آخر مولد كهربائي في مجمع الشفاء الطبي في الساعات الأخيرة، ما أدى إلى وفاة طفلين حديثي الولادة وعشرة مرضى آخرين في المستشفى.

وحذر من أنه خلال ساعات قد يموت مرضى غسيل الكلى بسبب عدم القدرة على علاجهم.

المصدر / فلسطين أون لاين