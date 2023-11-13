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حماس تستنكر بشدة الاتهامات الأوروبية لها باستخدام المستشفيات كـ"دروع بشرية"

13 نوفمبر 2023 . الساعة 14:35 بتوقيت القدس
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حماس تستنكر بشدة الاتهامات الأوروبية لها باستخدام المستشفيات كـ"دروع بشرية"

أكدت حركة المقاومة الإسلامية حماس أن "اتهامات جوزيب بوريل لحماس باستخدام المستشفيات والمدنيين كدروع بشرية؛ قلب للحقائق وغطاءٌ أوروبي للاحتلال لارتكاب المزيد من الجرائم ضد الأطفال والمدنيين العزّل".

وقالت الحركة في تصريح صحفي اليوم الإثنين: "نرفض ونستنكر بشدة محاولة مسؤول السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل، قلب الحقائق بخضوعه لرواية الاحتلال الكاذبة التي تدّعي استخدام حركة حماس المستشفيات والمدنيين كدروع بشرية، ونعدّها غطاء للاحتلال لارتكاب المزيد من المجازر بحق الأطفال والمدنيين العزّل، وندعو بوريل إلى التراجع فوراً عن تلك التصريحات المشينة واللا إنسانية".

وأشارت الحركة بأن "هذه التصريحات الخطيرة تتجاهل كافة الصور والشهادات والحقائق، والتقارير الدولية، التي تؤكد قيام جيش الاحتلال بقتل أكثر من أحد عشر ألفاً من الشهداء، غالبيتهم العظمى من النساء والأطفال، عبر استهدافه المتعمّد للمدنيين، في مساكنهم ومراكز الإيواء والمدارس والمستشفيات المحمية دولياً، بغرض إرهابهم وتهجيرهم قسراً عن أراضيهم، في جريمة إبادة جماعية، تحدث بالصوت والصورة أمام مرأي ومسمع من العالم".

المصدر / فلسطين أون لاين 
#غزة #علاقة حماس بتركيا #ممثل الاتحاد الأوربي

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