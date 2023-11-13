جيش الاحتلال يعلن ارتفاع عدد قتلاه في غزة إلى 45 قتيلا

أعلن جيش الاحتلال، فجر اليوم الاثنين، مقتل جنديين وإصابة آخر خلال المعارك الدائرة في قطاع غزة يوم أمس الأحد، ما يرفع حصيلة قتلاه إلى خمسة وأربعين منذ بدء معركة "طوفان الأقصى" في 27 أكتوبر/ تشرين الأول الماضي.

وقال الجيش في بيان له: "قتل جنديان وأصيب آخر من وحدة الكلاب المختصة بالبحث عن الرهائن، بجروح خطيرة".

ووفق البيان فإن "القتيلان هما: "الرائد يساكر ناتان (28 عاما)، من مكريت ملاخي، ضابط في لواء الكوماندوز، والرقيب إيتاي شوهام (21 عاما)، من روش هعين، مقاتل في لواء المغوار".

وأوضح البيان أن كلاهما "سقط في معركة شمال قطاع غزة مساء أمس الأحد".

وتتعرض قوات الاحتلال المتوغلة في قطاع غزة لضربات متتالية في ظل اشتباكات عنيفة مع المقاومة الفلسطينية، على محاور شمال القطاع وجنوبه، ومناطق محاصرتها لمستشفيات القطاع المكتظة بالنازحين.

المصدر / فلسطين أون لاين