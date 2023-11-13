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استهداف جديد لقاعدة أميركية في سوريا

13 نوفمبر 2023 . الساعة 10:57 بتوقيت القدس
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استهداف جديد لقاعدة أميركية في سوريا

أعلنت فصائل مسلحة في العراق استهداف القاعدة الأميركية في القرية الخضراء بالعمق السوري فجر اليوم الاثنين. وقد تبنت "المقاومة الإسلامية في العراق" الهجوم مشيرة إلى أنه تم بطائرة مسيرة وأصاب الهدف بشكل مباشر.

وكانت الولايات المتحدة قد أعلنت أمس الأحد أنها نفذت ضربات دقيقة استهدفت موقعين شرقي سوريا، قالت إنهما مرتبطان بإيران، ردا على الهجمات السابقة المتكررة على القوات الأميركية في العراق وسوريا، التي بلغ عددها أكثر من 45 منذ 17 من الشهر الماضي وأدت إلى إصابة عشرات من الجنود الأميركيين.

وقال وزير الدفاع الأميركي لويد أوستن إن الغارات التي تم تنفيذها في سوريا تهدف لتقويض الجماعات المسؤولة عن هجمات ضد القوات الأميركية.

وحذر أوستن من أن "هذه الهجمات يجب أن تتوقف، وإذا لم تتوقف، فلن نتردد في القيام بكل ما يلزم، مرة أخرى، لحماية القوات الأميركية".

وتتعرض القوات الأميركية في سوريا والعراق إلى هجمات متكررة منذ بدء الحرب الإسرائيلية على غزة:

المصدر / وكالات
#غزة #عائلات سورية #قاعدة لحج

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