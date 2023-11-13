شهيد وإصابات في اقتحام قوات الاحتلال لمناطق بالضفة الغربية

أعلن الهلال الأحمر الفلسطيني صباح اليوم الاثنين استشهاد فلسطيني برصاص قوات الاحتلال في مدينة الخليل جنوبي الضفة الغربية، مما يرفع عدد الشهداء بالضفة منذ بداية الحرب على غزة إلى 186، في حين بلغ عدد المعتقلين 2470 شخصا.

كما أصيب فلسطينيان بجراح جراء إطلاق قوات الاحتلال الإسرائيلي الرصاص الحي على شبان وفتية في قرية عوريف جنوب نابلس.

وكانت قوات الاحتلال قد اقتحمت القرية وشرعت في حملة مداهمات حاول شبان التصدي لها فرد جنود الاحتلال بإطلاق النار.

كما اقتحمت قوات الاحتلال قرية بُدرُس غرب رام الله وأطلقت النار على شبان حاولوا مواجهتها.

واعتقلت قوات الاحتلال شابا فلسطينيا بعد إطلاق النار عليه بشكل مباشر في حي دائرة السير في مدينة قلقيلية.

وعصب جنود الاحتلال عيني الشاب وكبلوا يديه وجروه رغم عدم قدرته على الحركة، في حين حاصرت قوات الاحتلال منزلين في الحي بزعم وجود مقاومين تطالبهم بتسليم أنفسهم.

وقد دفعت قوات الاحتلال بتعزيزات إلى المدينة عقب اشتباكات مسلحة مع مقاومين فلسطينيين فيها.

وتواصلت اعتداءات المستوطنين بحق الفلسطينيين في مناطق الضفة الغربية بوتيرة متزايدة منذ اندلاع الحرب على غزة.

وأظهر فيديو اقتحام مستوطنين مسلحين مقنعين مدرسة التوانة جنوب الخليل والاعتداء على مدير المدرسة ورئيس مجلس قرية التوانة

وفي بلدة سنجل، اقتحم مستوطنون أراضي زراعية ومنعوا المزارعين الفلسطينيين بالقوة من حرث أراضيهم.

كما تكرر المشهد في قرية كفر الديك غرب سلفيت، حيث اقتلع المستوطنون 70 شجرة زيتون.

وارتفع عدد الشهداء في الضفة الغربية منذ بداية الحرب على غزة إلى 186، في حين وصل عدد المعتقلين إلى 2470.

المصدر / فلسطين أون لاين