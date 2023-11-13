جبارين: نتنياهو يريد قتل أسراه وهو العقبة لإتمام صفقة تبادل

أكد مسؤول مكتب الأسرى في حركة حماس"زاهر جبارين أن الحركة مستعدة لإبرام صفقة تبادل أسرى، لكن رئيس حكومة الاحتلال بنيامين نتنياهو هو العقبة أمام إتمامها.

وقال جبارين في تصريحات صحفية مساء أمس الأحد، إن حركة "حماس" قالت لكل الوسطاء منذ اليوم الأول إنها تريد المضي في صفقة تبادل، إذا ما توفرت ظروف أمنية وميدانية مناسبة لأجل إجراء الصفقة.

وأوضح أنه لا مانع لدى "حماس" في إجراء أي صفقة تبادل، "وكافة الوسطاء لديهم الإطار العام لصفقة التبادل، لكن نتنياهو هو الذي يعارض".

وبيّن جبارين أنه لدى المقاومة منذ عام 2014 أربعة جنود أسرى، ونتنياهو في العديد من المراحل يفر من هذه المراحل ويراوغ من أجل إبقاء هذه القضية ورقة قوة بيده للانتخابات.

ونبّه جبارين بأن "نتنياهو يقوم بالمراوغة، ويكذب ويضلل بشأن ملف تبادل الأسرى، والادعاء لكي يمرر الوقت حتى يقتل الأسرى لدى المقاومة عبر تطبيق قانون "هانيباعل" الذي يجيز قتل الأسير وآسريه".

وأضاف أن الاحتلال يضاعف القصف من دون تمييز، وكل يوم وكل دقيقة يمكن أن يُقتل هناك أسير، وهذا ما أكده الناطق باسم كتائب القسام "أبو عبيدة" حينما أعلن أن أكثر من 60 أسيرا قتلوا بقصف قوات الاحتلال.

وشدد جبارين على أن نتنياهو هو العقبة حتى اللحظة فيما يتعلق بإنجاز صفقة تبادل الأسرى، "وهو يتحمل مسؤولية مصير كل الرهائن المحتجزين لدينا".

ولفت جبارين إلى أن الاحتلال يمارس جرائم خطيرة بحق الأسرى في سجونه، مذكرا بأن بن غفير قد وضع في مخططاته إعدام الأسرى، "وهناك مجزرة حقيقية في سجون الاحتلال استشهد على إثرها 4 أسرى، والتنكيل والاعتداءات يتم بشكل يومي".

وأضاف أن صورا تظهر جرائم بشعة جدا ينفذها الاحتلال بحق الأسرى في سجونه، وتم إطلاع الوسطاء عليها، مبينا أن "بن غفير النازي يتلذذ بعذابات الأسرى وعذابات أبناء شعبنا الفلسطيني".

المصدر / فلسطين أون لاين