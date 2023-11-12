الإعلامي الحكومي: 11180 شهيدا منذ بدء العدوان على غزة

أعلن المكتب الإعلامي الحكومي في غزة مساء الأحد، عن ارتفاع حصيلة الشهداء الفلسطينيين إلى 11180 جراء العدوان الإسرائيلي البربري على القطاع منذ السابع من الشهر الجاري.

وقال مدير المكتب الإعلامي الحكومي إسماعيل الثوابتة خلال مؤتمر صحفي في مجمع الشفاء الطبي، إن من إجمالي الشهداء 4609 أطفال و3100 امرأة، فيما أصيب أكثر من 28 ألف آخرين.

وأضاف الثوابتة أن 22 مستشفى و49 مركزا صحيا توقفوا عن العمل في قطاع غزة بفعل عدوان الاحتلال ونفاد الوقود اللازم لتشغيل المولدات الكهربائية.

وأشار إلى استشهاد 198 من الكوادر الطبية و20 من طواقم الدفاع المدني منذ بدء العدوان يوم السابع من أكتوبر الماضي.

وطالب الثوابتة بتحرك دولي عاجل لوقف إطلاق النار في قطاع غزة وإدخال كافة الإمدادات الإنسانية بما في ذلك الوقود، معتبرا أن "استمرار المجازر الإسرائيلية في غزة يعني منح الاحتلال غطاء دوليا".

المصدر / فلسطين أون لاين