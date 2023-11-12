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إصابة 6 إسرائيليين إثر سقوط صاروخ مضاد للدروع في دوفيف شمال فلسطين المحتلة

12 نوفمبر 2023 . الساعة 16:33 بتوقيت القدس
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إصابة 6 إسرائيليين إثر سقوط صاروخ مضاد للدروع في دوفيف شمال فلسطين المحتلة

أصيب ستة إسرائيليين أحدهم بجروح حرجة نتيجة سقوط صاروخ مضاد للدروع في مدينة الجليل شمالي فلسطين المحتلة.

وأفاد الإسعاف الإسرائيلي: أن " ستة مصابين حالة أحدهم حرجة إثر سقوط صاروخ مضاد للدروع في حين حالة الآخرين خطرة".

واعترف الناطق باسم جيش الاحتلال الإسرائيلي: "بإصابة إسرائيليين بصاروخ مضاد للدروع أطلق من لبنان على دوفيف بالجليل الأعلى".

وأظهرت مقاطع فيديو اشتعال النيران في عدد من المركبات الإسرائيلية بمستوطنة (دوفيف) بالجليل الأعلى إثر سقوط صاروخ مضاد للدروع.

وأفادت وسائل إعلام لبنانية بأن قوات الاحتلال قصفت بالقذائف الفوسفورية محيط بلدة "يارون" جنوبي لبنان.

ودعت "الجبهة الداخلية الإسرائيلية" المستوطنين سكان بلدات القطاع الشرقي للحدود مع لبنان التزام الملاجئ للاشتباه بحدث أمني.

وأعلن حزب الله اللبناني في بيان مقتضب له اليوم الأحد: "استهدفنا قوة لوجستية للاحتلال كانت بصدد نصب أجهزة تجسس قرب ثكنة دوفيف وأوقعنا إصابات مؤكدة".

المصدر / وكالات
#غزة #هيئة العمل الفلسطيني المشترك في لبنان #إصابة طائرة أباتشي

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