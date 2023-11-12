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الاحتلال يحكم على طفلة مقدسية بالسجن 12 سنة

12 نوفمبر 2023 . الساعة 16:32 بتوقيت القدس
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الاحتلال يحكم على طفلة مقدسية بالسجن 12 سنة

أصدرت محكمة الاحتلال الاسرائيلي، اليوم الأحد، حكما بالسجن لمدة 12 سنة، وغرامة مالية بقيمة 50 ألف شيقل، بحق الطفلة الفلسطينية المعتقلة نفوذ حماد (16 عاما) من مدينة القدس.

وأفاد "نادي الأسير"، بأن المعتقلة حماد من "حي الشيخ جراح" بالمدينة، تعد أصغر معتقلة في سجون الاحتلال، إذ اعتقلت في الثامن من كانون الأول/ ديسمبر من عام 2021، ووجه إليها تهمة طعن مستوطنة وإصابتها بجراح طفيفة، وتعرضت لتحقيق قاس وطويل، وتقبع في سجن "الدامون".

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المصدر / فلسطين أون لاين 
#غزة #تعظيم الاحتلال للأخطار #ذكرى انتفاضة القدس

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