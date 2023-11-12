نتنياهو يرفض "فكرة" عودة السلطة الفلسطينية إلى غزة

عبر رئيس حكومة الاحتلال الإسرائيلي، بنامين نتنياهو، عن رفضه لـ "فكرة" عودة السلطة الفلسطينية إلى قطاع غزة، مؤكدًا: "لن نقبل بعودة نظام يعلم أولاده قتل اليهود وكراهيتهم ويموّل الإرهابيين ولم يدن الفظائع في 7 تشرين أول/ أكتوبر".

وجدد التأكيد: "لن نتحدث عن مستقبل غزة إلا بعد القضاء على حماس"، معتبرا أن عودة السلطة لغزة "غير واقعي"، وشدد على أن "تل أبيب لن تتنازل عن السيطرة الأمنية على غزة بأي حال من الأحوال".

وقال نتنياهو في مؤتمر صحفي مساء السبت، إن "(إسرائيل) ستصر على الاحتفاظ بسيطرة أمنية على قطاع غزة تشمل القدرة على دخول الجيش الإسرائيلي إلى القطاع متى يشاء".

ونوه نتنياهو إلى أن "(إسرائيل) ستعمل على بسط سيطرتها الأمنية الكاملة على قطاع غزة، في اليوم التالي للحرب التي يشنها جيش الاحتلال على القطاع المحاصر".

وزعم بأن ذلك "سيهدف إلى إلغاء التهديدات الأمنية"، مُشددًا على أن "الحرب على غزة لن تنهي قبل القضاء على حركة حماس على حد تعبيره".

وكانت السلطة الفلسطينية، قد أبدت استعدادها للعودة إلى قطاع غزة وحكمه، شريطة أن يكون ذلك ضمن "اتفاق سياسي شامل" يقوم على أساس "حل الدولتين"

وأكد رئيس السلطة محمود عباس، أن سلطته "على استعداد لتحمل مسؤوليتها كاملة في قطاع غزة في إطار حل سياسي شامل، يتضمن القدس الشرقية والضفة الغربية وقطاع غزة".

ودعا "عباس" خلال كلمة ألقاها على هامش إحياء ذكرى وفاة الزعيم الفلسطيني ياسر عرفات، الجمعة الماضية، إلى عقد مؤتمر دولي للسلام والاتفاق على جدول زمني لتنفيذ "حل الدولتين".

المصدر / فلسطين أون لاين