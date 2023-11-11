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أبو عبيدة: وثقنا تدمير أكثر من 160 آلية عسكرية صهيونية

11 نوفمبر 2023 . الساعة 21:23 بتوقيت القدس
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أبو عبيدة

قال الناطق باسم كتائب القسام، الجناح العسكري لحركة حماس، وثقنا "تدمير 160 آلية عسكرية تابعة للاحتلال تدميرا كليا أو جزئيا، منذ بدء العدوان البري، 25 منها خلال 48 ساعة الماضية".

وأضاف أبو عبيدة في كلمة صوتية له، مساء السبت، أن "الدبابات الإسرائيلية تواجه مقاومة عنيفة واشتباكات ضارية تجبرها على التراجع وتغيير مسار التوغل".

وأكد أن "المقاومين يخرجون من تحت الأرض وفوقها ومن تحت الركام ويدمرون مدرعاته ودباباته، وعلى الرغم من أن المواجهة غير متكافئة لكنها تخيف وترعب أعتى قوة في المنطقة".

ونوه إلى أن "المجازر التي يرتكبها العدو أمام العالم هي الإنجاز الوحيد للعدو في هذه الحرب، لأن الانتقام السهل والسريع يأتي لاسترضاء جبهته الداخلية".

وختم الناطق باسم القسام خطابه بالتأكيد على أن "التضحية العظيمة التي يقدمها مقاومونا هي مقدمة للنصر".

المصدر / فلسطين أون لاين 
#غزة #تفوق عسكرى #ضربات عسكرية

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