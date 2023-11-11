تقرير: مقتل 43 جنديا منذ بدء العدوان البري على غزة

أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي، اليوم السبت، مقتل 5 جنود بمعارك في غزة، ليرتفع بذلك عدد قتلاه إلى 43 منذ بدء العدوان البري في 27 أكتوبر الماضي.

وأفاد في تقرير نشره اليوم السبت بإصابة "ضابطين و4 جنود في معارك قطاع غزة بصورة بالغة الخطورة".

وكان القيادي في حركة المقاومة الإسلامية حماس، أسامة حمدان، ضرح أمس الجمعة إن "أعداد قتلى جيش الاحتلال الإسرائيلي أضعاف ما يعلن".

وقال في مؤتمر صحفي عقدته "حماس" في العاصمة اللبنانية، بيروت، إن "مقاتلي القسام لا يزالون في خضم المواجهة مع الاحتلال ومعنوياتهم في الميدان عالية".

المصدر / فلسطين أون لاين