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شهداء وجرحى في غارات للاحتلال على خان يونس ورفح والنصيرات

11 نوفمبر 2023 . الساعة 20:56 بتوقيت القدس
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شهداء وجرحى في غارات للاحتلال على خان يونس ورفح والنصيرات

استشهد عدد من الفلسطينيين، وأصيب آخرون، مساء اليوم السبت، في غارات شنها طيران الاحتلال الإسرائيلي على منازل ومبان سكنية في خان يونس، ورفح جنوب قطاع غزة، ومخيم النصيرات وسط القطاع، في الوقت الذي واصل فيه الاحتلال استهداف المستشفيات في مدينة غزة.

وأفادت مصادر طبية باستشهاد امرأة فلسطينية، وإصابة آخرين، بقصف شنه الاحتلال إسرائيلي استهدف منزلا في مخيم النصيرات.

وكانت وزارة الداخلية في غزة، أعلنت أن "الطائرات التابعة للاحتلال الإسرائيلي شنّت غارات عنيفة شمال شرقي مخيم النصيرات".

كما ارتفع عدد الشهداء، جراء استهداف منزل في رفح، من قبل جيش الاحتلال إلى 13 شهيدا.

واستشهد 5 فلسطينيين، في قصف طيران الاحتلال منزلا لعائلة النجار في منطقة التحلية في خان يونس، كما استشهدت فلسطينية، في قصف لمنزل عائلة الكاظمي قرب المسجد الكبير وسط المدينة.

وفي السياق، استهدفت قوات الاحتلال محيط المستشفى الإندونيسي شمالي قطاع غزة بغارات جوية.

المصدر / فلسطين أون لاين 
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