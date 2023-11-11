"أطباء بلا حدود": مستشفى الشفاء وصل لحالة كارثية

قالت منظمة أطباء بلا حدود (دولية)، اليوم السبت، إن الهجمات الإسرائيلية تكثفت على مستشفى الشفاء بشكل كبير خلال الساعات القليلة الماضية.

وأضافت المنظمة في بيان لها على منصة "إكس": "أبلغ طاقمنا في المستشفى عن حالة كارثية في الداخل منذ ساعات قليلة فقط".

وتابعت المنظمة: "تحدثنا عبر الهاتف مع الدكتور محمد عبيد، وهو جراح يعمل لدى منظمة أطباء بلا حدود الخيرية في مستشفى الشفاء. سألناه عما يحدث هناك فقال: لا أستطيع ترك المرضى المصابين".

وأردف: "هناك مريض يحتاج إلى عملية جراحية. وهناك مريض نائم بالفعل في قسمنا. لا يمكننا ترك المستشفى وهؤلاء الأشخاص المرضى في الداخل. كطبيب أديت القسم على أن أساعد الأشخاص الذين يحتاجون إلى المساعدة".

وكررت المنظمة دعواتها بشكل عاجل لوقف الهجمات على المستشفيات وحماية المرافق الطبية والطواقم الطبية والمرضى.

ونقلت المنظمة عن الدكتور محمد أبو مغيصب المسؤول بالمستشفى قوله: "منذ صباح اليوم، توقف العديد من الطواقم الطبية التابعة لمنظمة أطباء بلا حدود عن العمل في المستشفيات المدعومة في مدينة غزة بسبب القصف المستمر".

من جانبها، قالت وزيرة الصحة الفلسطينية في رام الله د. مي الكيلة في بيان صحفي "تباً لكل المعاهدات والقوانين الدولية التي لا تستطيع أن تحمي مستشفى من القصف والعدوان ولا تستطيع أن توقف آلة التدمير والقتل الإسرائيلية بحق المستشفيات والأطباء والمرضى والجرحى والمدنيين والنازحين".

يذكر أن مستشفى الشفاء هو المرفق الصحي التشغيلي الرئيسي في مدينة غزة الذي يقدم الرعاية الطارئة والجراحية، ويوجد بداخله مئات المرضى والمدنيين النازحين.

المصدر / فلسطين أون لاين