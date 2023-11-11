حماس تحذر من تداعيات قصف الاحتلال مجمع الشفاء في غزة

حذرت حركة المقاومة الإسلامية حماس من تداعيات تصعيد جيش الاحتلال الإسرائيلي لقصفه الهمجي في محيط مجمع الشفاء الطبي في قطاع غزة، للمرّة الخامسة خلال أربع وعشرين ساعة.

وقالت حماس في تصريح صحفي اليوم السبت، إنها تحمل الإدارة الأمريكية والرئيس جو بايدن المسؤولية كاملة عن هذه الجريمة البشعة ضدّ الطواقم الطبيّة والمرضى والجرحى والنازحين في المشفى ومحيطه.

ودعت الأمم المتحدة والدول العربية والإسلامية إلى التدخل فوراً لوقف هذا العدوان الوحشي وتحمّل المسؤولية السياسية والقانونية في حماية المدنيين والمستشفيات التي تعد مناطق آمنة وفق القوانين الدولية.

وأكدت حماس أن الصمت وعدم تجاوز مربع الإدانة والاستنكار إلى الفعل الجاد ضد الاحتلال وسياساته النازية يعد تشجيعًا له لمواصلة جرائمه، وفي ذلك مسؤولية تاريخية ستبقى تلاحق كل الذين قصّروا وتخاذلوا عن حماية الأطفال والمدنيين العزّل في قطاع غزّة.

في هذه الأثناء، أفادت مصادر في وزارة الصحة في غزة اليوم بأن جيش الاحتلال الإسرائيلي يحاصر مستشفى الشفاء وسط اشتباكات عنيفة مع مقاتلين فلسطينيين.

وقالت المصادر لموقع "فلسطين أون لاين" أن جيش الاحتلال استهدف كافة الطرقات المؤدية إلى مستشفى الشفاء الأكبر في قطاع غزة ويحاصره من الجهات الأربع.

وتستعد الطواقم الطبية داخل المستشفى إلى دفن أكثر من مائة شهيد في باحة المستشفى لكن الاستهداف المتواصل يعوق إتمام عملية الدفن.

من جهة أخرى، استشهد اثنا عشر فلسطينيا وأصيب آخرون في قصف طائرات الاحتلال ليلة أمس وصباح اليوم السبت لمنازل المدنيين الفلسطينيين بقطاع غزة ومحيط المستشفيات.

وأفاد المكتب الإعلامي بوزارة الداخلية والأمن الوطني ارتقاء ثلاثة شهداء وإصابة عدد من المصابين في قصف لطائرات الاحتلال لمنزل لعائلة "مرعي" غرب مخيم جباليا شمال القطاع.

وأشار بتنفيذ طيران الاحتلال سلسلة غارات عنيفة بالقرب من مستشفيات الشفاء والإندونيسي شمال قطاع غزة.

وأكدت الداخلية صباح اليوم ارتقاء ستة شهداء وإصابة عدد من الفلسطينيين جراء استهداف من طائرات الاحتلال لمنزل لعائلة "بدوان" غرب مخيم النصيرات وسط القطاع.

وتتواصل الاشتباكات العنيفة بين المقاومين وقوات الاحتلال في عدة محاور بمدينة غزة وبمحيط مستشفى الشفاء الطبي وسط غزة.

المصدر / فلسطين أون لاين