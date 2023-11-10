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لجنة أممية تؤكد أن عدد الأطفال الشهداء في غزة فاق نظيره في جميع "نزاعات" العالم منذ 2020

10 نوفمبر 2023 . الساعة 22:17 بتوقيت القدس
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لجنة أممية تؤكد أن عدد الأطفال الشهداء في غزة فاق نظيره في جميع "نزاعات" العالم منذ 2020

أكدت الأمينة التنفيذية للجنة الأمم المتحدة الاقتصادية والاجتماعية لغرب آسيا "الإسكوا" رولا دشتي، أن عدد الأطفال الفلسطينيين الذين استشهدوا في قطاع غزة خلال شهر، فاق العدد الإجمالي للأطفال الذين قتلوا في الصراعات المسلحة في 22 بلدا منذ 2020.

وقالت دشتي في مقطع فيديو نشرته، اليوم الجمعة، عبر منصة (إكس) إنه "خلال إطلاق دراسة تقييمية سريعة صدرت عن برنامج الأمم المتحدة الإنمائي و"الإسكوا"، بينت أن "عدد الأطفال الذين قتلوا في غزة والمقدر بـ4300 طفل، فاق العدد الإجمالي للأطفال الذين لقوا مصرعهم في الصراعات المسلحة في 22 بلدا في أي عام منذ 2020".

وشددت على "ضرورة وقف إطلاق النار وضمان التدفق المستدام للمساعدات الإنسانية بهدف التخفيف من المعاناة بشكل فوري وملموس".

كما أكدت أن "مستوى الدمار في غزة لا يمكن تصوره وغير مسبوق، حيث تشير التقديرات إلى أن 35 ألف وحدة سكنية قد دمرت بالكامل، حتى الثالث من تشرين الثاني/نوفمبر الجري، وتضررت نحو 220 ألف وحدة، جزئيا".

 

 

المصدر / فلسطين أون لاين 
#غزة #قتل الاطفال #لجنة الطوارئ العليا للحركة الأسيرة

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