ولي العهد السعودي يدين استهداف المدنيين في غزة

ندّد ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان اليوم الجمعة بانتهاكات الاحتلال الإسرائيلي في قطاع غزة عشية قمتين عربية وإسلامية ستركزان على الحرب المستمرة منذ أكثر من شهر.

وقال الحاكم الفعلي للسعودية خلال كلمته أمام قمة سعودية افريقية في الرياض "ندين ما يشهده قطاع غزة من اعتداء عسكري واستهداف المدنيين واستمرار انتهاكات سلطة الاحتلال الاسرائيلية للقانون الدولي الإنساني".

وأضاف "نؤكد ضرورة وقف هذه الحرب والتهجير القسري، وتهيئة الظروف لعودة الاستقرار وتحقيق السلام".

وانتقدت الرياض مرارًا وتكرارًا الهجمات الإسرائيلية على المدنيين في بيانات رسمية، لكنّ تصريحات الجمعة كانت العلنية الأولى للأمير محمد.

وجاءت تصريحاته في القمة السعودية الإفريقية، عشية استضافة المملكة الخليجية اجتماعين طارئين بشأن الحرب في غزة وذلك لجامعة الدول العربية ومنظمة التعاون الإسلامي.

المصدر / وكالات