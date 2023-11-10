مؤسسات فلسطينية تطالب بالتحقيق مع (إسرائيل) بتهمة الإبادة الجماعية

قالت ثلاث مؤسسات فلسطينية لحقوق الإنسان إنها طلبت من المحكمة الجنائية الدولية التحقيق مع (إسرائيل) متهمة إياها بارتكاب جرائم حرب تتضمن الإبادة الجماعية في قصفها لقطاع غزة ومحاصرته.

وأضافت المؤسسات الحقوقية الثلاث، مؤسسة الحق ومركز الميزان والحملة الفلسطينية لحقوق الإنسان، أنها طلبت من المحكمة الجنائية الدولية التركيز على الغارات الجوية الإسرائيلية على المناطق المدنية عالية الكثافة السكانية في غزة، وحصار القطاع وتهجير سكانه.

وأكدوا في بيان صحفي مشترك أن "هذه الأفعال ترقى إلى مستوى جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية تتضمن الإبادة الجماعية والتحريض عليها".

وقالت المحكمة الجنائية الدولية اليوم الجمعة إنها تلقت رسالة من الجماعات الثلاث وستقوم بفحص المعلومات دون أن تسهب في تفاصيل محتويات الرسالة.

وبوسع المحكمة الجنائية الدولية التحقيق مع مواطني الدول غير الأعضاء في ظروف معينة، ما في ذلك عندما تكون هناك تقارير عن جرائم ارتكبت في أراضي دول أعضاء. وفلسطين من أعضاء المحكمة الجنائية الدولية، لكن (إسرائيل) ليست عضوا في المحكمة التي مقرها لاهاي ولا تعترف بولايتها القضائية.

المصدر / فلسطين أون لاين