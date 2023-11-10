القسام تواصل تدمير دبابات الاحتلال في غزة

أعلنت كتائب القسام الجناح العسكري لحركة المقاومة الإسلامية حماس، اليوم الجمعة، استهداف دبابات للاحتلال الإسرائيلي في مدينة غزة بقذائف "الياسين 105"، إضافة إلى استهداف تجمع للجنود الإسرائيليين شمال غرب المدينة، فيما اعترف جيش الاحتلال بمقتل 356 جنديا وضابطا، 39 منهم قتلوا منذ بدء العملية البرية على القطاع.

وقالت كتائب القسام في تدوينة على منصة تلغرام إنها "استهدفت فجر اليوم جرافة إسرائيلية بقذيفة "الياسين 105" وبرج دبابة بقذيفة "تاندوم" جنوب مدينة غزة".

وأضافت، في تدوينة أخرى أن الكتائب استهدفت أيضا دبابة بقذيفة "الياسين 105" شرق حي الزيتون بمدينة غزة.

وأكدت أيضا تدميرها "دبابة (إسرائيلية) شمال غرب مدينة غزة بقذيفة "الياسين 105".

ولفتت أيضا في تدوينة أن مسيّرة تابعة لها أسقطت قذيفة مضادة للأفراد على تجمع للجنود الإسرائيليين شمال غرب مدينة غزة.

وفي وقت سابق اليوم، ذكرت كتائب القسام أنها دمرت دبابة تتبع لقائد سرية مدرعات في محور شمال غرب مدينة غزة بقذيفة "الياسين 105".

كما قالت كتائب القسام إنها قصفت تل أبيب ردا على استهداف قوات الاحتلال للمدنيين في قطاع غزة، وإنها قصفت قاعدة رعيم العسكرية برشقة صاروخية.

وقالت كتائب القسام في بلاغ عسكري إنها وجهت الرشقة الصاروخية تجاه تل أبيب.

وذكرت وسائل إعلام عبرية أمن ضربة صاروخية قوية استهدفت مناطق المركز والساحل واسدود وتل أبيب داخل فلسطين المحتلة، وأن صافرات الإنذار دوت في كل هذه المناطق، فيما حاولت القبة الحديدية اعتراض بعضها.

ولاحقا اعترفت قوات الاحتلال بإصابات في صفوف المستوطنين.

بدورها، أعلنت سرايا القدس قصف نيريم والعين الثالثة برشقات صاروخية.

المصدر / فلسطين أون لاين