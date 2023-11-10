فلسطين أون لاين

آخر الأخبار

100 عالم وداعية يدعون للنفير العام وفتح الحدود مع فلسطين

"حزب الله" يعلن استهداف جنود إسرائيليين قرب الحدود اللبنانية

"رايتس ووتش" تدحض ادعاءات الاحتلال حول تمركز المقاومة تحت مستشفى الشفاء بغزة

(أونروا) تحذر من احتمال توقف عملياتها جراء نقص الوقود

انتشال 50 شهيدا من مركز إيواء بغزة تعرض لقصف إسرائيلي

مسيرات حاشدة في الضفة إسنادا للمقاومة ونصرة لغزة

القرآن والدعاء بدائل التخدير في العمليات الجراحية بغزة

استطلاع إسرائيلي: نسبة تأييد نتنياهو لرئاسة الحكومة تتراجع لـ26 بالمئة

دعما لغزة.. مغاربة يكافحون لكسر قيود التواصل الاجتماعي

في اليوم الـ35 للعدوان.. الاحتلال يكثف غاراته على محيط المستشفيات في غزة والشمال

"حزب الله" يعلن استهداف جنود إسرائيليين قرب الحدود اللبنانية

10 نوفمبر 2023 . الساعة 16:43 بتوقيت القدس
...
"حزب الله" يعلن استهداف جنود إسرائيليين قرب الحدود اللبنانية

أعلن حزب الله اللبناني، اليوم الجمعة، استهداف تجمع لجنود اسرائيليين قرب موقع "العاصي العسكري الاسرائيلي" مقابل بلدة "ميس الجبل" جنوبي لبنان.

وقال الحزب في بيان مقتضب، إنه "دعماً للشعب الفلسطيني الصامد في قطاع غزة وتأييداً لمقاومته الباسلة والشريفة، استهدفنا تجمعًا ‏لجنود العدو الصهيوني قرب موقع العاصي (مقابل ميس الجبل) بالصواريخ الموجهة وحققنا ‏فيه إصابات مباشرة".

ومنذ 8 تشرين الأول/ أكتوبر الماضي، تشهد المناطق الحدودية اللبنانية مع فلسطين المحتلة اشتباكات متبادلة بين عناصر من "حزب الله" وفصائل فلسطينية من جهة، وجيش الاحتلال الإسرائيلي من جهة أخرى.

وتأتي الاشتباكات على وقع عدوان مدمر تشنه "إسرائيل" على قطاع غزة منذ 35 يوما، استشهد خلاله أكثر من 11 ألف فلسطيني.

المصدر / فلسطين أون لاين 
#غزة #استهداف طائرة #صراخ جنود الاحتلال

تعليق عبر الفيس بوك

متعلقات

الأكثر قراءة