"حزب الله" يعلن استهداف جنود إسرائيليين قرب الحدود اللبنانية

أعلن حزب الله اللبناني، اليوم الجمعة، استهداف تجمع لجنود اسرائيليين قرب موقع "العاصي العسكري الاسرائيلي" مقابل بلدة "ميس الجبل" جنوبي لبنان.

وقال الحزب في بيان مقتضب، إنه "دعماً للشعب الفلسطيني الصامد في قطاع غزة وتأييداً لمقاومته الباسلة والشريفة، استهدفنا تجمعًا ‏لجنود العدو الصهيوني قرب موقع العاصي (مقابل ميس الجبل) بالصواريخ الموجهة وحققنا ‏فيه إصابات مباشرة".

ومنذ 8 تشرين الأول/ أكتوبر الماضي، تشهد المناطق الحدودية اللبنانية مع فلسطين المحتلة اشتباكات متبادلة بين عناصر من "حزب الله" وفصائل فلسطينية من جهة، وجيش الاحتلال الإسرائيلي من جهة أخرى.

وتأتي الاشتباكات على وقع عدوان مدمر تشنه "إسرائيل" على قطاع غزة منذ 35 يوما، استشهد خلاله أكثر من 11 ألف فلسطيني.

المصدر / فلسطين أون لاين