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(أونروا) تحذر من احتمال توقف عملياتها جراء نقص الوقود

10 نوفمبر 2023 . الساعة 16:34 بتوقيت القدس
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حذرت وكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا) اليوم الجمعة من احتمال توقف عملياتها أو تقليلها إلى الحد الأدنى في غزة جراء نقص الوقود وعدم دخول أي كميات منه منذ بدء الحرب على القطاع في السابع من أكتوبر الماضي.

وقال المستشار الإعلامي لأونروا عدنان أبو حسنة في تصريح للصحفيين إن خطر أزمة نفاد الوقود سيعني أن الحياة ستنفد في قطاع غزة، وهناك حاجة ماسة لإدخال كميات من الوقود إلى القطاع.

وتابع أبو حسنة "إذا نفد الوقود لدى أونروا فإن هذا يعني توقف عمليات الوكالة أو تقليلها إلى الحد الأدنى وتوقف محطات تحلية المياه ومحطات الصرف الصحي ووقف العمل في المستشفيات، ما يهدد بكارثة حقيقية".

وأضاف أن حجم المساعدات التي تدخل عبر معبر رفح من مصر إلى غزة "غير كاف، ونحن بحاجة إلى إدخال مئات الشاحنات بصفة يومية حتى نتمكن من مواجهة الاحتياجات الإنسانية الطارئة والكبيرة".

وحذر أبو حسنة من مخاطر نقص شديد في كافة الاحتياجات الإنسانية في قطاع غزة، بما في ذلك المواد الغذائية والمياه الصالحة للشرب والأدوية.

وذكر أن حوالي 1.6 مليون شخص باتوا نازحين في قطاع غزة حاليا، منهم حوالي 745 ألفا في 151 مدرسة تابعة للأونروا وسط أوضاع صعبة للغاية ودون أدنى احتياجاتهم المعيشية.

المصدر / فلسطين أون لاين 
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