انتشال 50 شهيدا من مركز إيواء بغزة تعرض لقصف إسرائيلي  

أعلن مدير مستشفى الشفاء في قطاع غزة، محمد أبو سلمية، اليوم الجمعة، عن "انتشال جثث حوالي 50 شهيدا من داخل مدرسة البراق بعد قصف صاروخي ومدفعي (إسرائيلي)، استهدفها صباح اليوم".

وأظهر مقطع فيديو بثه نشطاء وصول عشرات الشهداء والجرحى من مدرسة البراق إلى مجمع الشفاء الطبي.

واستهدفت قوات الاحتلال منذ بداية العدوان على القطاع مدارس تأوي نازحين، منها "مدرسة أسامة بن زيد ومدرسة الفاخورة"، مما أسفر عن استشهاد وإصابة العشرات.

في هذه الأثناء، استشهد عشرات الفلسطينيين، وأصيب آخرون، اليوم الجمعة إثر استهداف جيش الاحتلال، نازحين على شارع صلاح الدين بمنطقة وادي غزة وسط القطاع ومدرسة تأوي آلاف النازحين في غزة.

وأفادت مصادر طبية بوصول عشرات الشهداء لمستشفى شـهداء الأقصى، إثر استهدافهم بالقصف، غالبيتهم من الأطفال والنساء والمسنين.

من جانبها، قال وزارة الصحة في غزة اليوم إن 11078 فلسطينيا على الأقل استشهدوا، من بينهم 4506 أطفال، في العدوان الإسرائيلي البربري على قطاع غزة منذ السابع من أكتوبر.

وأضافت أن "قوات الاحتلال اعتقلت اثنين من المسعفين في طريق عودتهما من جنوب القطاع إلى شماله".

المصدر / فلسطين أون لاين