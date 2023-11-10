مسيرات حاشدة في الضفة إسنادا للمقاومة ونصرة لغزة

انطلقت مسيرات حاشدة بعد ظهر اليوم الجمعة في مدن وبلدات ومخيمات الضفة الغربية المحتلة، إسنادا للمقاومة ودعما ونصرة لغزة، وسط هتافات للمقاومة ولقائدها محمد الضيف والناطق العسكري أبو عبيدة.

ففي رام الله، انطلقت مسيرات حاشدة على دوار المنارة وسط المدينة؛ نصرة لغزة ومقاومتها، ورفع المشاركون الأعلام الفلسطينية ورايات حركة حماس واللافتات المناصرة لغزة وصمودها، كما هتفوا للمقاومة الفلسطينية.

وطالب المشاركون كل من يحمل سلاح بالتوجه للاشتباك مع الاحتلال، أو تسليم سلاحه لمن يقاوم به، ونددوا بالخذلان العربي الرسمي، وطالبوا بالضغط على الاحتلال لوقف العدوان، وتسيير قوافل المساعدات الانسانية والإغاثية لغزة

وهتفت الجماهير الغفيرة للمقاومة في جنين وغزة خلال المسيرة التي انطلقت في مدينة رام الله " تحية للكتيبة في جنين الحبيبة".

وفي نابلس، انطلقت مسيرة حاشدة من مسجد النصر في البلدة القديمة إسنادا ودعما للمقاومة ونصرة لغزة، وسط هتافات داعية لتصعيد المقاومة وتأكيدا على خيرا أن المقاومة هي الممثل الشرعي والوحيد لشعبنا الفلسطيني.

وفي طولكرم، انطلقت مسيرة جماهيرة حاشدة من مسجد عثمان بن عفان (الجديد)، ومن أمام ميدان جمال عيد الناصر بطولكرم، نصرة ودعما لأهلنا في قطاع غزة ومقاومتها الباسلة، وتنديدا بالعدوان الإسرائيلي الغاشم عليه.

ورفع المشاركون فيها الأعلام الفلسطينية ورايات حركة حماس، ورددوا التكبيرات والهتافات الوطنية المنددة بمجازر الاحتلال بحق شعبنا في القطاع، والمطالبة بتصعيد المقاومة في الضفة الغربية والتصدي لجرائم الاحتلال بحق أبناء شعبنا في الضفة والقدس وغزة.

وفي الخليل؛ انطلقت مسيرة حاشدة من مسجد الحسين وسط مدينة الخليل، تخللها هتافات للمقاومة ولقائدها محمد الضيف، ومؤكد على مواصلة السير على درب المقاومة ومطالبة الضفة بالنهوض وتصعيد المقاومة وإشغال الاحتلال.

وشهدت عدد من البلدات والمدن والمخيمات في الضفة الغربية مسيرات متفرقة ناشدت بتصعيد المقاومة وطالبت الأجهزة الأمنية بالإنحياز للشعب الفلسطيني وقضيته العادلة، أو يسلموا سلاحهم للشعب للدفاع عن نفسه ومقدساته.

وكانت حركة المقاومة الإسلامية حماس دعت في وقت سابق، إلى استمرار وتصعيد التظاهر لوقف العدوان وتعطيش الأطفال وتجويعهم في قطاع غزة، رافعة شعار ” أوقفوا الإبادة والتجويع .. الحرية لفلسطين”.

وقالت حماس في بيان صحفي لتكن أيام الجمعة والسبت والأحد القادمة، أياماً لتعزيز التضامن مع الشعب الفلسطيني في قطاع غزّة، أطفاله ونسائه ومرضاه وجرحاه، والضغط على الاحتلال والإدارة الأمريكية لوقف العدوان والابادة الجماعية بحق المدنيين العزّل.

المصدر / فلسطين أون لاين