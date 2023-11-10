مخيم جنين.. "نكبة يومية" جراء اقتحامات قوات الاحتلال

يقول سكان مخيم جنين شمالي الضفة الغربية إنهم يعيشون "نكبة يومية" بفعل توغلات قوات الاحتلال المتكررة آخرها أمس الخميس، في ظل تواصل الحرب من جهة أخرى على قطاع غزة منذ أكثر من شهر.

بعد اقتحام قوات الاحتلال الإسرائيلية جنين صباح الخميس، لم تعد شوارع المخيم كما كانت، حيث نبشتها الجرافات الصهيونية، وترى آثار الرصاص في كل مكان، فالقصف طال منازل ومحال تجارية، ومئات المركبات لم تعد صالحة للاستخدام جراء تعرضها للتدمير من قبل الجرافات العسكرية.

في أحد أزقة المخيم تناثرت الحجارة من منزل قصفته طائرة مسيرة صهيونية، وفي الجوار دماء قتلى ومصابين، ويبدو المخيم كأنه مدينة أشباح دون سكان.

وبعد اقتحامه الخميس، شوهدت عائلات وهي تغادر المخيم باتجاه مناطق لا تشهد اشتباكات في مدينة جنين، في وقت انقطع فيه التيار الكهربائي بالكامل عن المخيم.

وفي حديث للأناضول، يقول الشاب عصمت الزبيدي إن جيش الاحتلال حوّل منزلين لثكنة عسكرية، واعتقل عددا من الأهالي وحقق مع العشرات قبل أن يفرج عنهم.

ورغم حداثة الانسحاب فإن مقاتلين فلسطينيين ظهروا في أزقة المخيم على الفور.

ويقول أحدهم للأناضول رافضا المثول أمام الكاميرا، "كما كل مرة الجيش يأتي يقتل ويدمر وينسحب، لكنه يفشل في وأد الحالة النضالية في المخيم".

فيما يقول حسام عبد الرحيم أحد سكان المخيم للأناضول، "لم يعد العيش في المخيم كما السابق، جيش الاحتلال ينفذ عمليات عسكرية باستمرار، مستخدما الطائرات المسيرة، والمدرعات، يدمر البنية التحتية والمركبات وكل شيء".

وأضاف: "لم يعد هناك أمان قد يقتل الشخص أو يفقد أي من أفراد أسرته".

ويقول السكان إن كثيرا من أهالي المخيم منذ بدء الحرب على قطاع غزة ينزحون ليلا ويعودون في ساعات النهار للمخيم جراء تكرار العمليات.

وكانت الأناضول قد التقت مع السيدة إيمان جاسم (44 عاما)، خلال نزوحها من المخيم مع عائلتها، وقالت "الوضع صعب ومهددين بالقصف طلعنا من منازلنا إلى منازل الأقارب".

ووصفت حالتهم بـ "النكبة التي تتكرر يوميا".

والخميس، قتل جيش الاحتلال 18 مواطنا وأصاب العشرات في الضفة بينهم 14 قتيلا خلال اقتحامه لمدينة ومخيم جنين شمالي الضفة.

وتشهد أنحاء متفرقة من الضفة الغربية والقدس يوميا حملات مداهمة واقتحامات للقرى والبلدات من قبل قوات الاحتلال، تصحبها مواجهات واعتقالات وإطلاق نار وقنابل غاز على الفلسطينيين.

وزادت وتيرة تلك الحملات بالتزامن مع "حرب مدمرة" تشنها قوات الاحتلال على قطاع غزة منذ 7 أكتوبر الماضي، خلفت عشرات الآلاف من القتلى والجرحى.

المصدر / الأناضول