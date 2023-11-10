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واشنطن.. وقفة داعمة لغزة أمام الخارجية الأمريكية

10 نوفمبر 2023 . الساعة 10:45 بتوقيت القدس
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نظم أمريكيون، اليوم الجمعة، وقفة أمام مبنى وزارة الخارجية بواشنطن، دعما للفلسطينيين، انتقدوا فيها سياسة بلادهم الخارجية تجاه العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة وطالبوا موظفي الوزارة بـ"تقديم استقالاتهم".

وتجمع المتظاهرين أمام مبنى الوزارة في واشنطن، ورددوا هتافات من قبيل: "استقيلوا واتركوا وظيفتكم، أنتم شركاء في مذبحة (إسرائيل)".

واحتج المتظاهرون على العدوان الإسرائيلي على غزة وقتل المدنيين، ورفعوا لافتات تطالب بـ"إنهاء كل التمويل الأمريكي للعنصرية الإسرائيلية".

وانتقد المتظاهرون السياسة الخارجية الأمريكية بشأن غزة، وأغلقوا جميع أبواب مبنى وزارة الخارجية، وهتفوا ضد الموظفين.

المصدر / الأناضول
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