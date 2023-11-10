أونروا: 4.600 حامل نازحة و380 مولودا في مرافقنا بغزة بحاجة رعاية طبية

قالت وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "أونروا"، إن نحو 4.600 حامل نازحة و380 مولودا جديدا يعيشون في مرافقنا (مراكز الايواء) بقطاع غزة بحاجة رعاية طبية.

وكتبت الوكالة الأممية، عبر منصة "إكس": "نعمل على توفير رعاية ما بعد الولادة، إلا أن الظروف في الملاجئ ليست مناسبة لحديثي الولادة".

وأكدت أن نحو 4.600 حامل نازحة و380 مولودا جديدا يعيشون في مرافق الأونروا بحاجة رعاية طبية.

وفي تدوينة منفصلة، أشارت "أونروا" إلى تقارير لـ"صندوق الأمم المتحدة للسكان" تؤكد وجود 50 ألف حامل في غزة، وأكثر من 180 حالة ولادة يوميا.

ودفع القصف الصهيوني العنيف على منازل المواطنين في القطاع مئات الآلاف منهم للتوجه إلى مدارس الأونروا في محافظات القطاع.

وتعرضت المرافق الصحية العاملة في قطاع غزة لاستهداف صهيوني متعمد منذ اندلاع العدوان في السابع من أكتوبر، الأمر الذي أخرج عشرات المستشفيات والمراكز الصحية عن العمل، فيما تعمل بعض المستشفيات بالحد الأدنى من طاقتها، نظرا لنفاد الوقود والدواء والمستهلكات، فضلا عن استهداف الطواقم العاملة من الأطباء والممرضين والمسعفين.

المصدر / فلسطين أون لاين