كولومبيا تدعم رفع دعاوى قضائية ضد الاحتلال الإسرائيلي

صرح الرئيس الكولومبي غوستافو بيترو، بأن بلاده تدعم دعوة الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون لرفع دعاوى قضائية ضد (إسرائيل) في محكمة الجنايات الدولية.

وقال بيترو في منشور عبر "إكس" الخميس: "إن جمهورية كولومبيا ستساهم في تلبية دعوة الجمهورية الجزائرية لرفع دعوى قضائية لدى محكمة الجنايات الدولية ضد (رئيس الوزراء الإسرائيلي) بنيامين نتنياهو بسبب مجازره ضد الأطفال والمدنيين والشعب الفلسطيني وارتكابه جرائم حرب".

وأشار إلى أن وزير خارجيته ألفارو ليفا سيجتمع اليوم الجمعة مع المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية كريم خان.

والاثنين، ناشد الرئيس الجزائري الحقوقيين رفع دعاوى قضائية أمام محكمة الجنايات الدولية ضد الاحتلال الإسرائيلي بسبب ما يرتكبه من "جرائم" ضد الفلسطينيين في غزة.

وقال تبون في خطاب متلفز: "وأنا أمام رجالات القانون اليوم، أناشد جميع أحرار العالم وخبراء القانون العرب والمنظمات والهيئات الحقوقية رفع دعوى قضائية أمام المحكمة الجنائية الدولية والمنظمات الدولية لحقوق الإنسان ضد الكيان الإسرائيلي لإنهاء عقود من الإفلات من العقاب على الجرائم المرتكبة بحق الفلسطينيين".

المصدر / الأناضول