في اليوم الـ35 للعدوان.. الاحتلال يكثف غاراته على محيط المستشفيات في غزة والشمال

واصل جيش الاحتلال الإسرائيلي حربه العدوانية على قطاع غزة لليوم الـ 35، مكثفا استهداف محيط المستشفيات الرئيسة في غزة والشمال، ومواصلا الغارات على المباني السكنية في جميع أنحاء القطاع.

وأعلنت وزارة الصحة اندلاع حريق داخل مستشفى الرنتيسي للأطفال إثر القصف الإسرائيلي الذي استهدفه منتصف الليل.

وأدى القصف العنيف لاندلاع حرائق كبيرة في الطابق السفلي للمستشفى وعدد من مرافقه.

كما تعرض محيط مستشفى الشفاء غرب مدينة غزة إلى الاستهداف بقصف صهيوني مكثف، مما أدى إلى إصابة العديد من النازحين، وحالة هلع شديد في صفوف المرضى والجرحى.

ويتعرض مستشفى الشفاء ومحيطه لاستهداف مستمر بالقصف من طيران الاحتلال منذ عدة أيام، وسط رفض الطواقم الطبية إنذار الاحتلال بإخلاء المشفى من المرضى والنازحين.

وفي شمال غزة، شن طيران الاحتلال سلسلة غارات عنيفة في محيط مستشفى الإندونيسي، ما أدى إلى استشهاد عدد من المواطنين وجرح آخرين.

وقال أطباء في المستشفى، إن القصف تسبب بوقوع أضرار جسيمة في مرافق المستشفى وكذلك حالات هلع بين المواطنين الذين هرعوا إليه، في محاولة للاحتماء من القصف.

وطال القصف محيط مستشفى العودة شمال القطاع، ما أدى لإصابة مسعف متطوع وخروج مركبتي إسعاف تابعتين للجمعية عن الخدمة.

ويواصل الاحتلال قصف التجمعات السكنية في جميع مناطق القطاع، حيث عشرات المناطق لغارات جوية منذ منتصف الليل حتى صباح اليوم الجمعة.

ففي جباليا شمال القطاع، قصفت طائرات الاحتلال منزلين صباحا، مما أسفر عن استشهاد عشرة مواطنين وإصابة أخرين بجراح.

وفي حي تل الهوا جنوب مدينة غزة تعرضت تجمعات سكنية عدة لقصف مكثف طوال ساعات الليل، كما أطلق الاحتلال قنابل فسفسور في محيط تل الهوا.

وتركزت غارات الاحتلال كذلك على حي النصر شمال غزة والواجهة البحرية لمدينة غزة.

من جهتها، تواصل المقاومة خوض معاركة ضارية مع قوات الاحتلال في عدة محاور بمدينة غزة وشمال القطاع، موقعة في القوات المتوغلة العشرات من القتلى والجرحى، وخسائر فادحة في الأليات.

المصدر / فلسطين أون لاين