حماس تنفي التوصل إلى اتفاق "هدنة" مع الاحتلال الإسرائيلي

نفى طاهر النونو، المستشار الإعلامي لرئيس المكتب السياسي لحركة المقاومة الإسلامية حماس، إسماعيل هنية، مساء اليوم الخميس، التوصل إلى "اتفاق (هدنة) مع الاحتلال الإسرائيلي حتى الآن".

من جهته أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي، أن "لا وقف لإطلاق النار في غزة وإنما (فترات توقف تكتيكية) لأسباب إنسانية".

وكان البيت الأبيض، قد قال مساء اليوم، إن "(إسرائيل) ستبدأ تطبيق (هدنة) لـ4 ساعات يوميا في شمال قطاع غزة، من أجل السماح للسكان بالفرار من أعمال القتال".

وأضاف أن "(إسرائيل) أبلغت واشنطن أنه لن تكون هناك عمليات عسكرية في شمال غزة أثناء الهدن التي تبدأ اليوم الخميس".

ووصف البيت الأبيض "الهدن المؤقتة" بأنها "خطوة في الاتجاه الصحيح"، مؤكدا أن "الولايات المتحدة لا تؤيد وقفا لإطلاق النار في غزة حاليا".

وأشار إلى أن "واشنطن تهدف لدخول ما لا يقل عن 150 شاحنة مساعدات إنسانية لغزة يوميا".

في هذه الأثناء، وصل رئيس المكتب السياسي لحركة المقاومة الإسلامية "حماس"، إسماعيل هنية ، جمهورية مصر العربية.

والتقى وفد الحركة، رئيس جهاز المخابرات المصرية العامة عباس كامل، وتم التباحث بشأن الأوضاع الراهنة في قطاع غزة.

وضم وفد الحركة كلاً من رئيس المكتب السياسي لحركة حماس في الخارج خالد مشعل وعضو المكتب السياسي للحركة خليل الحية.

ولليوم الـ34، على التوالي، تواصل قوات الاحتلال بدعم من الولايات المتحدة ومرتزقة، عدوانها على قطاع غزة، حيث تواصل الغارات المكثفة على القطاع، وترتكب مجازر جديدة في مناطق عدة من قطاع غزة.

وارتفع عدد الشهداء منذ بداية العدوان إلى 10818 شهيداً من بينهم 4324 طفلا و2918 سيدة و667 مسن وإصابة 26900 آخرين، مع انتشار جثامين عشرات الشهداء في شوارع مدينة غزة في ظل تحذيرات من كارثة صحية.

المصدر / فلسطين أون لاين