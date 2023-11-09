القسام تعلن مقتل مجندة أسيرة جراء القصف الإسرائيلي

أعلنت كتائب القسام الجناح العسكري لحركة المقاومة الإسلامية حماس مساء الخميس أن مجندة إسرائيلية أسيرة في غزة قتلت وأصيب جندي آخر محتجز في غارة جوية إسرائيلية على القطاع.

وقالت كتائب القسام في بيان وزع مقتضب على الصحفيين في غزة "نعلن عن مقتل الأسيرة المجندة "فاؤول أزاي مارك أسياني" 19 عاماً من "موديعين" بطاقة رقم (214179293) وإصابة جندي أسير إصابةً متوسطة في قصف استهدف قطاع غزة اليوم".

وأضافت أنها ستصدر لاحقاً مادة توثق صحة هذا الإعلان.

وفي وقت سابق، أعلنت سرايا القدس الجناح العسكري لحركة الجهاد الإسلامي استعدادها للإفراج عن سيدة وفتى إسرائيليين محتجزين لديها في غزة.

وقال المتحدث العسكري المكنى (أبو حمزة) في كلمة متلفزة إن السرايا على استعداد للإفراج عن المحتجزين السيدة حنا كاتسير والفتي يا غيل يعقوب لأسباب إنسانية.

المصدر / فلسطين أون لاين