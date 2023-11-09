الصحة: ارتفاع حصيلة العدوان على غزة إلى 10812 شهيدا

أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية اليوم الخميس، ارتفاع عدد الشهداء في غزة إلى "10812 مواطنًا بينهم 4412 طفلا و2918 امرأة و667 مسنا و26905 مصابين منذ بدء الحرب الإسرائيلية البربرية على القطاع في السابع من أكتوبر الماضي.

وقال المتحدث باسم وزارة الصحة د. أشرف القدرة خلال مؤتمر صحفي في مجمع الشفاء الطبي "توقف مستشفيي العيون والصحة النفسية وكل الخدمات الطبية الخاصة بالأطفال".

وأضاف إن الاحتلال وارتكب 20 مجزرة خلال الساعات الماضية راح ضحيتها 249 شهيداً، لافتًا إلى ارتفاع حصيلة المجازر التي ارتكبها الاحتلال بحق العوائل الفلسطينية الى 1118 عائلة منذ بداية العدوان.

وأشار القدرة إلى أن الاحتلال استهدف مجمع الشفاء الطبي ومستشفى النصر للأطفال بقذائف مدفعية مما أدى الى إصابة 7 من النازحين بجراح مختلفة.

ولفت إلى تلقي الوزارة 2650 بلاغاً عن مفقودين منهم 1400 طفلا لازالوا تحت الانقاض منذ بدء العدوان.

وأكد ان الاحتلال زاد من استهداف الطواقم الصحية مما أدى استشهاد 195 كادراً صحياً وتدمير 51 سيارة الإسعاف.

وأوضح أن الاحتلال استهدف 130 مؤسسة صحية واخرج 18 مستشفى و46 مركز صحياً عن الخدمة بسبب الاستهداف ونفاد الوقود

من جهة أخرى، أشار القدرة إلى "بدء العد التنازلي لوقف الخدمة بالمستشفى الإندونيسي ومستشفيات أخرى خلال 24 ساعة".

وقال "نعلن سقوط الخط الطبي الأخير لخدمات الأطفال في غزة وشمال غزة بعد توقف خدمات مستشفى الرنتيسي التخصصي والنصر للأطفال وقبلها مستشفى الدرة للأطفال".

وأكد أن توقف مستشفيات الأطفال يحرم الأطفال المرضى من جلسات غسيل الكلى وعلاجات الأورام وخدمات القلب والامراض الصدرية وعلاج التشنجات والخدمات الباطنية وسيكون لذلك تداعيات خطيرة على حياة الأطفال.

المصدر / فلسطين أون لاين