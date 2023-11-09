تقرير: أسرى سجن "مجدو" الإسرائيلي يتعرضون لتعذيب جسدي ولفظي

قال "نادي الأسير الفلسطيني"، إن الأسرى في سجن "مجدو" الإسرائيلي، يتعرضون لتعذيب جسدي ولفظي وحرمان من مقومات الحياة.

جاء ذلك في شهادة لأحد الأسرى الذين أفرج عنهم مؤخراً من سجن مجدو (شمال)، نقلها نادي الأسير في بيان صحفي اليوم الخميس.

وبحسب البيان، يقول الأسير المفرج عنه إن "الجنود الإسرائيليون يقومون بجّر (سحل) المعتقل ويطلبون منه تقبيل علم الاحتلال، وإنّ لم يفعل ذلك يتعرض للضرب المبرح".

ويضيف "عند وصولي لسجن مجدو تخيلت نفسي في سجن أبو غريب (سجن في العراق تحت الإدارة الأمريكية)، لولا إيماني لفقدت عقلي".

وأشار إلى أن الأسرى "يتعرضون للضرب المبرح والتنكيل والشتائم، ولا يتم معالجتهم من الإصابات".

وتحدث عن "اكتظاظ كبير في غرف الأسرى، حيث يوجد بالغرفة الواحدة من 11 إلى 18 أسيرًا، وينام معظمهم على الأرض دون أغطية".

وبيّن أن "الأطعمة المقدمة للأسرى وجبتان فقط خلال اليوم لكل غرفة، وهي بيضة مسلوقة وبطاطا مسلوقة، رديئة جدًا".

ولفت إلى أنه تم مصادرة كافة مقتنيات الأسرى من ملابس وأحذية، "ولم يتبقّ للأسير إلا ما يرتديه فقط".

وبحسب معطيات "نادي الأسير" اعتقلت إسرائيل منذ 7 تشرين أول/أكتوبر الماضي 2300 فلسطيني من الضفة الغربية المحتلة.

وتشهد أنحاء متفرقة من الضفة الغربية والقدس يوميا حملات مداهمة واقتحامات للقرى والبلدات من قبل قوات الجيش الإسرائيلي، يصحبها مواجهات واعتقالات وإطلاق للنار وقنابل الغاز على الفلسطينيين.

المصدر / فلسطين أون لاين