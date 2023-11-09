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الإحصاء: ثلث منشآت القطاع الخاص توقفت جراء العدوان على غزة

09 نوفمبر 2023 . الساعة 16:10 بتوقيت القدس
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الإحصاء: ثلث منشآت القطاع الخاص توقفت جراء العدوان على غزة

قال الجهاز المركزي للإحصاء، إن ثلث منشآت القطاع الخاص توقفت عن الإنتاج في فلسطين نتيجة توقف شبه تام في عجلة الإنتاج لحوالي 56 ألف منشأة في قطاع غزة، حيث تشكل التجارة الداخلية أكثر من نصف المنشآت في القطاع.

وقال الإحصاء في بيان، اليوم الخميس، إن عدد المنشآت المقدر للقطاع الخاص في فلسطين للعام الجاري، يبلغ حوالي 176 ألف منشأة، موزعة بواقع 56 ألف منشأة في قطاع غزة و120 ألف منشأة في الضفة الغربية.

وأضاف أن قطاع التجارة الداخلية يشكل النسبة الكبرى في قطاع غزة، إذ يشكل حوالي 56% من إجمالي المنشآت، يليه قطاع الخدمات بنسبة 30%، فيما بلغت نسبة قطاع الصناعة حوالي 10%، أما باقي الأنشطة الاقتصادية (الإنشاءات، والنقل والتخزين، والمعلومات والاتصالات، والمالية والتأمين) فتشكل 4% من إجمالي عدد المنشآت.

وذكر أن غالبية العمالة في قطاع غزة تعطلت، إذ تقدر بأكثر من 147 ألف عامل، باستثناء العاملين في قطاعات الصحة والإغاثة الإنسانية.

 

المصدر / فلسطين أون لاين 
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