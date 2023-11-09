الاتحاد الفلسطيني لكرة القدم: الاحتلال قصف معظم الملاعب في غزة 

أكد فراس أبو هلال، الأمين العام للاتحاد الفلسطيني لكرة القدم، أن الاحتلال الإسرائيلي قصف معظم الملاعب في غزة خلال الأسابيع الماضية.

كان جبريل الرجوب، وزير الرياضة الفلسطيني، أعلن منتصف الشهر الماضي، استشهاد 15 رياضيًا، منهم 6 لاعبين كرة قدم ومدرب في اللعبة نفسها، بالإضافة إلى لاعبي سلة ولاعب جودو و5 إداريين".

وقال فراس أبو هلال في تصريحات صحفية اليوم الخميس: "معظم الملاعب تم استهدافها من جانب الاحتلال الإسرائيلي، أبرزها ملعب فلسطين وملعب اليرموك"

وأضاف: "أعداد الضحايا في قطاع كرة القدم كبيرة وفي تضاعف".

يذكر أن كافة الأنشطة الرياضية في فلسطين معلقة، بسبب القصف الإسرائيلي.

ويتواصل العدوان الإسرائيلي على غزة لأكثر من شهر، موقعًا 10569 شهيدًا بينهم 4324 طفلًا و2823 سيدة و649 مُسنّا، وإصابة 26475 مواطنًا.

المصدر / فلسطين أون لاين