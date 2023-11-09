حماس تدعو لاستمرار وتصعيد التظاهر لوقف العدوان وتعطيش وتجويع الأطفال بغزة

دعت حركة المقاومة الإسلامية حماس "لاستمرار وتصعيد التظاهر لوقف العدوان وتعطيش الأطفال وتجويعهم في قطاع غزة المحاصر.

وقالت الحركة في تصريح صحفي، اليوم الخميس، "أمام استمرار الاحتلال الصهيوني الفاشي في عدوانه الهمجي على شعبنا الفلسطيني في قطاع غزّة، لليوم الرّابع والثلاثين، وتصعيد جريمته المرّوعة في التجويع والتعطيش للأطفال والإبادة الجماعية، نجدّد دعوتنا لجماهير شعبنا الفلسطيني وأمتنا العربية والإسلامية وأحرار العالم إلى تصعيد حراكهم وتوسيع وديمومة حشودهم في كل المدن والعواصم والساحات، في كل قارات العالم، تأييداً لحقوق شعبنا في التحرير والعودة وتقرير المصير، ورفضاً وتنديداً بالعدوان والدعم الأمريكي له".

وطالبت بأن تكون أيام الجمعة والسبت والأحد القادمة، "أياماً لتعزيز التضامن مع الشعب الفلسطيني في قطاع غزّة، أطفاله ونسائه ومرضاه وجرحاه، والضغط على الاحتلال والإدارة الأمريكية لوقف العدوان والإبادة الجماعية بحق المدنيين العزّل، تحت شعار: (أوقفوا الإبادة والتجويع ..الحرية لفلسطين".

المصدر / فلسطين أون لاين