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تقرير: 37 شهيدًا رياضيًا جراء مجازر الاحتلال في غزة

09 نوفمبر 2023 . الساعة 15:39 بتوقيت القدس
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تقرير: 37 شهيدًا رياضيًا جراء مجازر الاحتلال في غزة

أعلنت مصادر فلسطينية اليوم الخميس استشهاد 37 رياضيًا فلسطينيًا جراء العدوان الإسرائيلي البربري المتواصل على قطاع غزة لليوم الـ34 على التوالي.

وأبلغت وكالة "بال سبورت"، عن خسائر فادحة في عالم الرياضة الفلسطيني، مشيرة إلى أن حرب إسرائيل على غزة أصبحت سببًا في استشهاد 37 رياضيًا من الفلسطينيين.

وقالت في تقرير لها إن "هؤلاء الأبطال - من إداريين ومدربين ورياضيين - كانوا جزءًا حيويًا من مجتمع الرياضة في غزة".

وتابعت "هؤلاء الرياضيون كانوا يتمسكون بأحلامهم رغم الصعاب ويمثلون رمزًا للصمود والوحدة في وجه التحديات".

وأضافت أن الأبطال الذين فقدناهم كانوا يشكلون مجموعة متنوعة من الأعمار والاختصاصات الرياضية. كل اسم على هذه القائمة كان يحمل معه قصة فريدة بدأت بالطموح وانتهت بفقدانه في هذه الحرب القاسية.

وتضل الرياضة رمزًا للتضامن والصمود في وجه الصعاب في فلسطين، وتعبر عن الأمل والوحدة حتى في ظل العدوان والظروف الصعبة.

ولليوم الرابع والثلاثين على التوالي يواصل الاحتلال عدوانه على قطاع غزة، وارتفع عدد الشهداء إلى 10569 شهيداً من بينهم 4324 طفلا و2823 سيدة و649 مسن وإصابة 26475 آخرين، مع انتشار جثامين عشرات الشهداء في شوارع مدينة غزة في ظل تحذيرات من كارثة صحية.

المصدر / فلسطين أون لاين 
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