أعلنت وزارة الصحة، مساء اليوم الخميس، عن ارتفاع حصيلة الشهداء في جنين ومخيمها إلى 14 شهيدا، جراء العدوان الإسرائيلي المتواصل منذ ساعات الصباح.

وقالت الوزارة إن ثلاثة وصلوا مستشفى جنين الحكومي، أحدهم مصابا برصاصة في الصدر، والثاني مصابا في الرقبة والصدر، والثالث مصابا برصاصة في الرأس، ما يرفع حصيلة الشهداء في المحافظة إلى 14.

والشهداء هم: الطفل محمد يوسف عزام زايد (15 عاما) من بلدة اليامون، وأيهم محمد ابراهيم عامر (23 عاما)، ومحمد ناصر حسن مطاحن (30 عاما)، ورأفت عقل عمر أبو عقل (21 عاما)، ومحمود حسين علي أبو الندى (47 عاما)، وقيس رائد جمال دويكات (21 عاما) من مخيم بلاطة بنابلس، ولطفي صايل حويطي (21 عاما)، ومحمد عبد الكريم الصباغ (30 عاما)، ومعتصم فواز عيسى (32عاما) من عانين، وأحمد محمود شفيق خلف (18 عاما)، ومحمد طارق حسين فايد (19عاما)، وإبراهيم حسن ظاهر عباهرة (25 عاما)، وأحمد تيسير محمود أبو قطنة (22 عاما)، وثائر محمد مرعي أبو قطنة (23 عاما).

وكانت قوات كبيرة من جيش الاحتلال، ترافقها جرافة عسكرية، قد اقتحمت المخيم من عدة محاور، واعتلى قناصتها أسطح عدد من البنايات المطلة على المخيم، فيما قامت الجرافة بتدمير الشوارع والبنية التحتية في المخيم ومحيطه.

واندلعت مواجهات واشتباكات عنيفة اندلعت في المكان، أسفرت عدد من المواطنين، وإصابة أكثر من 20 آخرين، بالرصاص الحي، بينهم حالات حرجة، فيما استهدف الاحتلال عددا من الشبان بطائرة مسيرة، ما أدى لاستشهادهم.

وأوضح شهود العيان أن قوات الاحتــلال حاصرت مستشفى الشهيد خليل سليمان الحكومي في جنين ومحيطه، وأطلقت النار على كل شيء يتحرك، بما في ذلك مركبات الإسعاف.

وأشارت جمعية الهلال الأحمر إلى أن قوات الاحتلال استهدفت مركبة إسعاف في جنين وأصابت أحد ضباطها برصاصة في الظهر، وأنها لا تزال تمنع الطواقم الطبية من الدخول إلى المخيم للوصول إلى المصابين.

المصدر / فلسطين أون لاين