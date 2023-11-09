11 شهيدُا باشتباكات وقصف في وسط وشمال الضفة

استشهد 10 أشخاص وأُصيب 20 على الأقلّ بجراح متفاوتة الخطورة، اليوم الخميس، وذلك جراء قصفهم بطائرة مسيرة للاحتلال الإسرائيلي في مخيم جنين في الضفة الغربية المحتلة، فيما استشهد شخص متأثرا بإصابته برصاص الاحتلال صباح اليوم في مخيم الأمعري.

وقالت وزارة الصحة الفلسطينية في بيان مقتضب: "10 شهداء وأكثر من 15 إصابة بجروح مختلفة في جنين".

وعرف من الشهداء محمود حسين علي أبو ندى (43 عاما)، وأيهم محمد ابراهيم عامر ( 24 عاما) وهو شقيق الشهيد أيسر، ورأفت عمر أبو عقل (21 عاما)، والطفل محمد يوسف حازم زايد (15 عاما) من بلدة اليامون، ولطفي صايل حويطي "تركمان"، محمد ناصر حسن مطاحن (30 عاما)، وقيس رائد كمال دويكات (21 عاما) من مخيم بلاطة بمدينة نابلس، ومحمد عبد الكريم الصباغ (30 عاما)، ومعتصم فواز مصطفى عيسى (30 عاما) من قرية عانين غرب جنين، بعد أن استهدفت طائرة مسيرة عددا منهم في مخيم جنين.

وكانت قوات كبيرة من جيش الاحتلال ترافقها جرافة عسكرية، قد اقتحمت المخيم من عدة محاور، واعتلى قناصتها أسطح عدد من البنايات المطلة على المخيم، فيما قامت الجرافة بتدمير الشوارع والبنية التحتية في المخيم ومحيطه.

وقال شهود عيان إن مواجهات واشتباكات عنيفة اندلعت في المكان، وأسفرت حتى اللحظة عن استشهاد ثمانية مواطنين، وإصابة 14 آخرين على الأقل، بالرصاص الحي، بينهم حالات حرجة.

وأوضح شهود العيان أن قوات الاحتــلال تحاصر مستشفى الشهيد خليل سليمان الحكومي في جنين ومحيطه، وتطلق النار على كل شيء يتحرك، بما في ذلك مركبات الإسعاف.

وأشارت جمعية الهلال الأحمر إلى أن قوات الاحتلال استهدفت مركبة إسعاف في جنين وأصابت أحد ضباطها برصاصة في الظهر، وأنها لا تزال تمنع الطواقم الطبية من الدخول إلى المخيم للوصول إلى المصابين.

ولا تزال قوات الاحتلال تدفع بالمزيد من التعزيزات إلى مدينة جنين ومخيمها من كل المحاور، مدعومة بجرافات عسكرية، وسط تحليق مكثف لطائرات الاحتلال في سماء المدينة ومخيمها.

من جهة أخرى، قالت وزارة الصحة، في بيان إن الشاب مهند عبد القادر جاد الحق استشهد متأثرا بجروح حرجة أصيب بها برصاص الاحتلال الإسرائيلي صباح اليوم في مخيم الأمعري.

المصدر / فلسطين أون لاين