4 إصابات بقصف مسيرة للاحتلال مجموعة شبان بمخيم جنين

أصيب أربعة مواطنين، اثنان بحالة الخطر، جراء قصفهم بطائرة مسيرة للاحتلال الإسرائيلي في مخيم جنين شمالي الضفة الغربية، ظهر اليوم الخميس.

واستهدفت طائرة مسيرة للاحتلال عددا من الشبان في مخيم جنين، حيث منعت قوات الاحتلال وصول الطواقم الطبية لإخلاء الإصابات.

وتزامن القصف مع اقتحام قوات الاحتلال مدينة جنين ومخيمها، للمرة الثانية منذ صباح اليوم.

وقالت مصادر في جنين، إن قوات كبيرة من جيش الاحتلال ترافقها جرافة عسكرية، اقتحمت المخيم من عدة محاور، واعتلى قناصتها أسطح عدد من البنايات المطلة على المخيم، فيما قامت الجرافات بتدمير الشوارع والبنية التحتية في المخيم ومحيطه.

وأضافت أن مواجهات عنيفة اندلعت في المكان، وأسفرت حتى اللحظة عن إصابة أربعة مواطنين على الأقل بالرصاص الحي.

وأطلقت قوات الاحتلال الرصاص الحي صوب سيارة إسعاف الهلال الأحمر الفلسطيني في جنين، حيث أصيب مسعف برصاص حي في الظهر.

وأعلنت وزارة الصحة، أن 4 إصابات وصلت إلى مستشفى جنين الحكومي، بينها إصابتان بحالة خطيرة، وإصابة وصلت إلى مستشفى ابن سينا التخصصي.

المصدر / فلسطين أون لاين+ وكالات