أردوغان: الاحتلال الإسرائيلي يواصل انتهاك كافة القيم الإنسانية

قال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، اليوم الخميس، إن حكومة الاحتلال الإسرائيلية تواصل انتهاك كافة القيم الإنسانية في قطاع غزة.

تصريح الرئيس التركي جاء في كلمة ألقاها بأعمال القمة الـ 16 لمنظمة التعاون الاقتصادية بالعاصمة الأوزبكية طشقند.

ولفت أردوغان إلى أن "النساء والأطفال يشكلون 73 بالمئة من حوالي 11 ألفًا من سكان غزة قتلوا بوحشية على يد (إسرائيل)".

وذكر أن "الحكومة الإسرائيلية تواصل قصف المدارس والمساجد والكنائس والمستشفيات والجامعات في غزة منتهكة كافة القيم الإنسانية".

الرئيس التركي أشار إلى أن بلاده أرسلت أكثر من 230 طنا من المساعدات الإنسانية على متن 10 طائرات إلى مطار العريش تمهيدا لإيصالها إلى غزة "بالتعاون مع الأشقاء المصريين".

وتساءل أردوغان بخصوص الحرب المدمرة التي يشنها الاحتلال على قطاع غزة منذ 34 يوما: "بصفتنا مسلمين وأعضاء بمنظمة التعاون الإسلامي، متى سنرفع صوتنا إن لم نرفعه الآن؟".

وعلى صعيد آخر، أشار أردوغان إلى أن منظمة التعاون الاقتصادي تتمتع بمكانة هامة إذ يبلغ عدد سكان أعضائها 500 مليون نسمة وإجمالي دخلها 1.5 ترليون دولار.

المصدر / الأناضول