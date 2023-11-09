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انطلاق قمة منظمة التعاون الاقتصادي في أوزبكستان

09 نوفمبر 2023 . الساعة 11:12 بتوقيت القدس
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انطلقت أعمال القمة الـ 16 لمنظمة التعاون الاقتصادي، اليوم الخميس، بمركز طشقند الدولي للمؤتمرات، بالعاصمة الأوزبكية طشقند.

والتقط الزعماء المشاركون صورة تذكارية قبيل انطلاق القمة المقامة بضيافة الرئيس الأوزبكي شوكت ميرضيايف.

وجمعت الصورة التذكارية رؤساء، تركيا رجب طيب أردوغان، وإيران إبراهيم رئيسي، وأذربيجان إلهام علييف، وقرغيزيا صدر جباروف، وطاجيكستان إمام علي رحمن، وتركمانستان سردار بردي محمدوف.

كما جمعت الصورة، رئيس الوزراء الباكستاني المؤقت أنوار الحق كاكر، ورئيس وزراء كازاخستان علي خان إسماعيلوف، فضلا عن صاحب الضيافة الرئيس أوزبكستان شوكت ميرضيايف.

وتضم منظمة التعاون الاقتصادي التي تأسست عام 1985، كلا من تركيا وأذربيجان وإيران وباكستان وكازاخستان وقرغيزيا وأوزبكستان وطاجيكستان وأفغانستان وتركمانستان، فيما تتمتع جمهورية شمال قبرص التركية بصفة مراقب.​​​​​​​​​​​​​​

 

المصدر / الأناضول
#تركيا #أوزبكستان #ايران #منظمة التعاون الاقتصادي

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