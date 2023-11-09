"عرين الأسود": نفذنا 14 عملية إطلاق نار ضد الاحتلال في الضفة

أعلنت مجموعة "عرين الأسود" عن تنفيذ مقاتليها أكثر من 14 عملية إطلاق نار -منذ منتصف الليل حتى فجر اليوم الخميس- ضد قوات الاحتلال والمستوطنين في مدينة نابلس ومحيطها شمالي الضفة الغربية.

ووجهت "عرين الأسود" رسالة للقائدين محمد الضيف وصالح العاروري وكل قادة المقاومة أنّ "الضفة الغربية لن تكون إلا سيفاً ودرعاً لكم بإذن الله".

وقالت "العرين" في بيان صحفي، للقلة التي بدأت تتحدث عما بعد عزل المقاومة في غزة: "هيهات ستقف المقاومة منتصرة وأنتم لكم الخزي والعار".

وفي وقت سابق، أكدت وسائل إعلام عبرية، إصابة مستوطنين اثنين في عملية إطلاق نار قرب مستوطنة "إيتمار" شمال الضفة الغربية وانسحاب المنفذ.

وقبل أيام، دعت مجموعة "عرين الأسود"، الفلسطينيين في مدن الضفة الغربية، إلى الخروج والاشتباك مع قوّات الاحتلال، تضامناً مع قطاع غزة.

وطالبت "عرين الأسود"، في بيانٍ، الفلسطينيين بالخروج إلى الشوارع "مكبّرين مهلّلين، متضرعين إلى الله بنصرِ المقاومين، الذين يخوضون معركة البطولة والانتصار".

ووصفت المجموعة كيان الاحتلال بأنّه "مصنوعٌ من ورق"، ويمتلك "كبرياء فارغة"، مضيفةً أنّ "غزّة أوقعت الاحتلال في حفرةٍ من جحيم".

المصدر / فلسطين أون لاين