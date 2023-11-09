منظمة حقوقية تدعو أوروبا للوقوف ضد "جرائم الحرب الإسرائيلية"

دعت منظمة حقوق الأطفال "يوروتشايلد" ومقرها بروكسل، الاتحاد الأوروبي إلى الوقوف ضد "جرائم الحرب الإسرائيلية" في قطاع غزة وخاصة ضد الأطفال.

وقال مدير الاتصالات بالمنظمة دافيد رامبالدي، في بيان، اليوم الخميس، إنه على الاتحاد الأوروبي أن يدعم المدنيين بشكل متساو بغض النظر عن دينهم أو جنسيتهم أو مكان إقامتهم.

وقال إن "القيام بخلاف ذلك من شأنه أن يظهر ازدواجية معايير غير مقبولة في استجابة الاتحاد الأوروبي للأزمات الإنسانية، ومن شأنه في نهاية المطاف أن يقوض مصداقية الاتحاد الأوروبي الداخلية الاجتماعية والديمقراطية والدولية".

وطالب رامبالدي في بيانه جميع مؤسسات الاتحاد الأوروبي والدول الأعضاء استخدام نفوذها الدبلوماسي لضمان وقف إطلاق النار واستمرار وصول المساعدات الإنسانية إلى غزة و"محاسبة الضالعين في العقاب الجماعي للمدنيين".

وأضاف: "ندعو مسؤولي الاتحاد الأوروبي إلى الوقوف ضد جرائم الحرب الإسرائيلية والعقاب الجماعي ضد الشعب الفلسطيني، وخاصة الأطفال".

وشدد على أن الأطفال هم الفئة الأكثر تضررا من الشعور بالخوف والرعب الناشئ جراء الهجمات والقصف.

ومنذ 34 يوما، يشن جيش الاحتلال الإسرائيلي حربا على غزة دمر خلالها أحياء سكنية على رؤوس ساكنيها، وقتل أكثر من 10 آلاف مواطن، بينهم 4324 طفلا و2823 سيدة، وأصاب أكثر من 26 ألفا .

المصدر / وكالات