"الصحة العالمية" تحذر من تفشي الأمراض المعدية في غزة

حذرت منظمة الصحة العالمية، من تفشي الأمراض المعدية في قطاع غزة، جراء تعطل المرافق الصحية وأنظمة المياه والصرف الصحي نتيجة القصف الإسرائيلي.

وأفادت المنظمة، في بيان مساء الأربعاء، أن "الوفيات والإصابات ارتفعت نتيجة تكثيف الهجمات الإسرائيلية على غزة، وأن هذا الوضع يشكل خطرا على صحة الناس".

وقالت إن "خطر انتشار الأمراض في غزة يزداد جراء تعطل المرافق الصحية وأنظمة المياه والصرف الصحي وأن هذا الوضع مثير للقلق".

وذكرت أن نقص الوقود أدى إلى إغلاق محطات تحلية المياه، وأن ذلك يدفع الناس إلى استهلاك المياه الملوثة ويزيد بشكل كبير من خطر انتشار الأمراض البكتيرية.

وشدد البيان على ضرورة الوصول الفوري والسريع للمساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة، بما في ذلك الوقود والمياه والغذاء والإمدادات الطبية.

كما ذكّرت المنظمة أطراف النزاع بضرورة الالتزام بالقانون الدولي لحماية المدنيين وخدمات الرعاية الصحية والبنية التحتية للمدنيين.​​​​​​​

المصدر / فلسطين أون لاين