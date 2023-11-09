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شرطة الاحتلال تعتقل رئيس لجنة المتابعة العربية في الداخل

09 نوفمبر 2023 . الساعة 10:34 بتوقيت القدس
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اعتقلت شرطة الاحتلال الإسرائيلية، صباح اليوم الخميس، رئيس لجنة المتابعة العليا للجماهير العربية في أراضي الـ48، محمد بركة، في منطقة الخانوق بمدينة الناصرة، وتم نقله لمقر الشرطة القديم في"نوف هجليل".

وكان رئيس "المتابعة" في طريقه للوقفة التي تُجرى في الساعة 11 قبل ظهر اليوم الخميس في ساحة العين في الناصرة، ضد الحرب على غزة، بمشاركة قيادة لجنة المتابعة وشخصيات تمثيلية فقط.

وستقتصر المشاركة في الوقفة محددة فقط لمن تمت دعوتهم شخصيا، وليست مفتوحة أمام الجمهور، وفقا لإعلان المتابعة.

المصدر / فلسطين أون لاين
#الاحتلال #الناصرة #لجنة المتابعة العربية #محمد بركة

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