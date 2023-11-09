منظمة إسلامية تدين تصريح مسؤول بالبيت الأبيض حول الدعم الأميركي لـ(إسرائيل)

أدان مجلس العلاقات الأمريكية الإسلامية (كير)، تصريح متحدث مجلس الأمن القومي بالبيت الأبيض جون كيربي، الذي قال فيه إن واشنطن لا تفرض خطا أحمر على (إسرائيل) في حربها على قطاع غزة.

وقال المجلس في بيان: "ندين بشدة تصريح كيربي الذي قال إنه لا توجد خطوط حمراء بشأن عدد المدنيين الذين يمكن للحكومة الإسرائيلية قتلهم من أجل وقف هجمات الإبادة الجماعية التي يرتكبها بنيامين نتنياهو ضد المدنيين".

وفي بيان آخر حول التصريح ذاته، قال مدير الشؤون الحكومية في المجلس روبرت مكاو، إن تصريح كيربي يشجع (إسرائيل) على استهداف مزيد من المدنيين.

وأشار مكاو إلى أن "(إسرائيل) ترتكب جرائم حرب" بضرائب الأمريكيين ودعمهم.

وتابع: "نحثّ كيربي الذي كاد أن ينهار بالبكاء عندما تحدث عن المدنيين الأوكرانيين، على إدراك أن الفلسطينيين بشر أيضاً، ومنع البيت الأبيض من تحريض بنيامين نتنياهو على محاولة الإبادة الجماعية".

وفي وقت سابق، قال كيربي إن "الولايات المتحدة لا تحاول فرض أي قيود على (إسرائيل)" في عدوانها وقصفها المتواصل على قطاع غزة.

المصدر / الأناضول